Da Samarcanda un nuovo patto tra Ue e Asia centrale

Asia centrale in Uzbekistan si chiama acceleratore: è l’impegno dei partecipanti a fare in fretta per un impianto di relazioni per il futuro ma anche per il brevissimo periodo, come dimostra la decisione della Banca europea per gli investimenti di voler aprire un ufficio regionale a Tashkent. Il vertice si è svolto proprio mentre il Kazakistan annuncia la scoperta di un grande deposito di terre rare. Sarà l’occasione per chiedere investimenti, maggiore cooperazione e quindi una più costante presenza anche politica dell’Ue in una regione dall’alto valore strategico.Gli obiettivi del partenariatoI leader del Kazakistan, della Repubblica del Kirghizistan, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell’Uzbekistan e dell’Unione europea hanno raggiunto un decalogo di obiettivi su cui incardinare le future iniziative, partendo da una premessa: l’impegno di tutti per una cooperazione più profonda in un panorama geopolitico globale e regionale in evoluzione. Formiche.net - Da Samarcanda un nuovo patto tra Ue e Asia centrale Leggi su Formiche.net Il nocciolo del primo vertice Ue-in Uzbekistan si chiama acceleratore: è l’impegno dei partecipanti a fare in fretta per un impianto di relazioni per il futuro ma anche per il brevissimo periodo, come dimostra la decisione della Banca europea per gli investimenti di voler aprire un ufficio regionale a Tashkent. Il vertice si è svolto proprio mentre il Kazakistan annuncia la scoperta di un grande deposito di terre rare. Sarà l’occasione per chiedere investimenti, maggiore cooperazione e quindi una più costante presenza anche politica dell’Ue in una regione dall’alto valore strategico.Gli obiettivi del partenariatoI leader del Kazakistan, della Repubblica del Kirghizistan, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell’Uzbekistan e dell’Unione europea hanno raggiunto un decalogo di obiettivi su cui incardinare le future iniziative, partendo da una premessa: l’impegno di tutti per una cooperazione più profonda in un panorama geopolitico globale e regionale in evoluzione.

Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai». Ne parlano su altre fonti

Da Samarcanda un nuovo patto tra Ue e Asia centrale - Il nocciolo del primo vertice Ue-Asia centrale in Uzbekistan si chiama acceleratore: è l’impegno dei partecipanti a fare in fretta per un impianto di relazioni per il futuro ma anche per il brevissimo ... (formiche.net)

L'Ue lancia il partenariato strategico con l'Asia Centrale - "Siamo a Samarcanda per il primo vertice Ue-Asia centrale della storia. Domani lanceremo un nuovo partenariato strategico con l'Asia centrale. Significa che possiamo contare gli uni sugli altri. E nel ... (msn.com)

Costa in Uzbekistan, 'ora nuovo capitolo in storia di Ue e Asia' - "Ieri e oggi ho avuto il grande piacere di visitare i luoghi storici di Bukhara e Samarcanda e di vedere come in queste due città abbiamo un'impressionante eredità umanitaria comune. (ANSA) ... (ansa.it)