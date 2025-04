Eventi week-end | 3 giorni di Street-food a Bollate e 44ma Fiera di Primavera a Paderno

Street-food in piazza a Bollate, con musica e giostre e la “Fiera di Primavera” a Paderno, con tante bancarelle e iniziative, fra cui spettacoli, musica ed Eventi promossi delle associazioni. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo anche “Beer festival” e “Circus night” a Cusano . Leggi su Ilnotiziario.net Questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 aprile arrivano loin piazza a, con musica e giostre e la “di” a, con tante bancarelle e iniziative, fra cui spettacoli, musica edpromossi delle associazioni. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo anche “Beer festival” e “Circus night” a Cusano .

