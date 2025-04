Parma Inter Chivu annuncia | un big ancora fuori rientra invece quel centrocampista…

Parma Inter si avvicina, Chivu mette nel mirino il match di Serie A e in conferenza stampa fa il punto dall'infermiera. Cancellieri è ancora fuori, Bernabé invece ci sarà. Un estratto:

Chivu CANCELLIERI E BERNABE – «Cancellieri è ancora fuori, Bernabé ha preso una botta e ha saltato il primo giorno di allenamento poi è rientrato. Da due giorni è a disposizione»

Parma Inter DAL PUNTO DI VISTA TATTICO – «Servono coraggio, applicazione per capire i momenti della partita. Loro sono in grado di metterti in quella condizione, qualcosina potranno concedere. Si parte sempre dal fatto che si comincia 0-0, loro sono favoriti ma i miei sono pronti a fare di tutto per metterli in difficoltà»

