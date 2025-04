Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, mister Di Costanzo sul Benevento: “Dopo l’andata, ora è un dramma sportivo”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite diC, il format di Anteprima24 sulla serie C,Nello Diche ha analizzato le ultime vicissitudini che hanno interessato il, squadra che ha allenato molti anni fa. “Non ho memoria – ha detto – di una situazione simile come quella dei giallorossi perché nel girone di andata nessuno si sarebbe mai aspettato un periodo così negativo. E’ un ruolino di marcia di una squadra che si deve salvare e che arranca. Guardando la classifica, grazie ai punti fatti prima del giro di boa non è assolutamentetica come può esserlo, ad esempio per la Casertana o il Messina. Ilè nei play off, ma il paradosso è che tutti i tifosi giallorossi hanno assaggiato il dolce, cioè una squadra che stava prima in classifica e che viaggiava a gonfie vele.