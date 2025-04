Principe William rompe con la linea del Re | cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio

Principe avrebbe improvvisamente deciso di cambiare radicalmente il suo team di legali, abbandonando il paludato studio Harbottle & Lewis, che da decenni è al servizio della Casa Reale e che è ancora utilizzato da Re Carlo III per qualsiasi tipo di questione legale, per affidarsi allo studio Mishcon de ReyaL'articolo Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Principe William rompe con la linea del Re: cambia avvocati e sceglie quelli usati da Diana durante il divorzio Leggi su Ildifforme.it Ilavrebbe improvvisamente deciso dire radicalmente il suo team di legali, abbandonando il paludato studio Harbottle & Lewis, che da decenni è al servizio della Casa Reale e che è ancora utilizzato da Re Carlo III per qualsiasi tipo di questione legale, per affidarsi allo studio Mishcon de ReyaL'articolocon ladel Re:dailproviene da Il Difforme.

"Come sta Kate". William rompe il silenzio sulla salute della moglie. Durante la partita del Bologna contro l’Aston Villa, il principe William rompe il protocollo e risponde…. "Come sta Kate?", il principe William rompe il silenzio sulla salute della moglie. William rompe il silenzio e fa gli auguri al fratello Harry per i suoi 40 anni. Kate Middleton ultime notizie. William rompe il silenzio: “Stiamo bene”. Non era mai successo che William si confessasse così a cuore aperto.... Ne parlano su altre fonti

William sceglie gli avvocati che difesero Lady Diana nel divorzio da Carlo per cambiare la monarchia. Harry sempre più vicino - Una decisione inaspettata, destinata a far discutere. Il principe William, erede al trono britannico, ha scelto di cambiare i suoi consulenti legali, abbandonando lo storico studio Harbottle ... (msn.com)

William assume gli avvocati divorzisti della mamma Lady Diana: cosa sta succedendo VIDEO - Il principe William ha acceso i riflettori e le chiacchiere in tutto il Regno Unito, dato che ha assunto gli stessi avvocati che avevano seguito il divorzio di Lady Diana. Una scelta che, ... (msn.com)

Il principe William in mimetica al confine estone: «Trincee come nella prima guerra mondiale ma con i droni» - L'erede al trono britannico sempre più in prima linea negli impegni istituzionali e con il suo ruolo nelle forze armate ... (msn.com)