Schianto mortale | Alessandro Preziuso muore 33 anni

Alessandro Preziuso, 33 anni, originario di Milano ma residente da qualche tempo a Costa Serina, nel Bergamasco.Il giovane, nato a Pavia e impiegato nel settore della ristorazione, era alla guida della sua moto quando, intorno alle 12.30, si è scontrato con un camion lungo una strada all’ingresso del centro abitato di Zogno. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava svoltando a sinistra provenendo da Zogno, mentre la moto sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante: il motociclo è stato scagliato all’interno di un piazzale, dove ha preso fuoco.Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per Preziuso non c’è stato nulla da fare. Thesocialpost.it - Schianto mortale: Alessandro Preziuso muore 33 anni Leggi su Thesocialpost.it ZOGNO (Bergamo) – Tragedia in Val Brembana, dove nella tarda mattinata di giovedì 3 aprile un incidente stradale ha causato la morte di, 33, originario di Milano ma residente da qualche tempo a Costa Serina, nel Bergamasco.Il giovane, nato a Pavia e impiegato nel settore della ristorazione, era alla guida della sua moto quando, intorno alle 12.30, si è scontrato con un camion lungo una strada all’ingresso del centro abitato di Zogno. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava svoltando a sinistra provenendo da Zogno, mentre la moto sopraggiungeva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante: il motociclo è stato scagliato all’interno di un piazzale, dove ha preso fuoco.Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma pernon c’è stato nulla da fare.

