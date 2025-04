Ilgiorno.it - Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Milano tra baci e sorrisi: dopo il Grande Fratello sono innamoratissimi

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 aprile 2025 –neppure una settimana dalla fine del(l’ultima puntata è andata in onda lunedì 31 marzo), la coppia è partita per il capoluogo lombardo dove abita la modella brasiliana. E ha iniziato a vivere la storia d’amore, nata durante il reality show di Canale 5, lontano dalle telecamere. In alcune storie Instagram pubblicate dal pallavolista argentino, i due giovani si immortalano mentre passeggiano con il cane al parco, traè nata nel 1990 a San Paolo in Brasile e a 16 anni ha deciso di tuffarsi nel mondo della moda, attività che l’ha portata a viaggiare in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Per proseguire la sua carriera ha deciso di trasferirsi a, dove ha scoperto anche la passione per lo yoga, diventando istruttrice e nel frattempo ha iniziato anche a frequentare corsi di recitazione.