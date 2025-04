Barcellona-Betis il pronostico de LaLiga | si alla combo Ferran Torres stuzzica

Barcellona e Betis, che si affronteranno domani sabato 5 aprile alle ore 21:00 allo stadio Lluis Companys. L’andata si è conclusa 2-2, con i blaugrana che proveranno a compiere un vero e proprio colpo esterno per allungare al 1° posto della graduatoria.L’andamento di Barcellona e BetisReduce dalla vittoria per 1-0 con l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno di Copa Del Rey, il Barcellona vuole dar seguito ad un inizio 2025 strepitoso. Sololaroma.it - Barcellona-Betis, il pronostico de LaLiga: si alla combo, Ferran Torres stuzzica Leggi su Sololaroma.it Il weekend si è ufficialmente aperto e con questo tornano sotto la luce dei riflettori i principali campionati internazionali. Tra questi c’è la Liga, arrivata ad una 30° giornata che risulterà fondamentale sotto ogni punto di vista. Uno dei piatti forti di questo turno metterà a confronto due squadre che lottano per obiettivi nobili e che occupano le posizioni alte della classifica. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 5 aprile alle ore 21:00 allo stadio Lluis Companys. L’andata si è conclusa 2-2, con i blaugrana che proveranno a compiere un vero e proprio colpo esterno per allungare al 1° posto della graduatoria.L’andamento diReduce dvittoria per 1-0 con l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno di Copa Del Rey, ilvuole dar seguito ad un inizio 2025 strepitoso.

quote Barcellona Betis: il pronostico sui blaugrana. Betis-Barcellona, Flick cerca conferme prima della Champions. I pronostici di Netwin. COPA DEL REY Barcellona-Real Betis: Ultime e pronostico. 5 squadre in Champions? Serve un miracolo: pieno bottino agli ottavi e flop Barça-Betis per riparlarne. LA LIGA Real Betis-Barcellona: Ultime e pronostico. Barcellona-Betis dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

