Il nuovo volto di Casa Maitò | suite galleria d’arte 120mila euro a settimana di affitto

nuovo hotel di lusso a Forte dei Marmi: Casa Maitò, albergo e galleria d'arte del Gruppo Continental, rinasce dopo la completa trasformazione del vecchio hotel Giada. Con la firma progettuale dell'architetto Marco Casamonti e del suo studio, Archea associati, la struttura presenta cinque suite d'élite ed una suite presidenziale all'ultimo piano, corredata di piscina panoramica e un soggiorno all'aperto che offre un suggestivo panorama a 360 gradi sulla Versilia. Esperienza esclusiva per clienti selezionati L'hotel, destinato a un numero selezionato di dipendenti, offre la possibilità di affitto settimanale dell'intero edificio a circa 120mila euro. Tale formula si intreccia con servizi personalizzati, in sinergia con il vicino Maitò Beach Club, anch'esso sotto la gestione del Gruppo Continental.

