Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame dal 7 all’11 aprile 2025: le gemelle Cirillo lasciano Napoli, Clara in crisi con Eduardo

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 7? Lesettimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori Manuela e Micaela. Per le duesi avvicina il momento della partenza dal Vulcano, ma non tutto filerà liscio. Nelle prossime puntate Upas ci saràanche per lafamiliare tra.Upas, anticipazioni: leil Vulcano?Micaela usa tutte le sue armi e riesce a convincere Manuela a lasciare il Vulcano. Per learriva così il momento di affrontare tutte le questioni legate alla partenza. Ma mentre Micaela si mostra decisa, Manuela deve fare i conti con una situazione che si presenta ben più dura del previsto.Arriva il momento di salutare amici e colleghi, e sulla loro decisione cala l’incognita della reazione di Niko e Jimmy.