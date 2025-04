Sostituzione veicoli inquinanti | arrivano i fondi della Regione Lombardia Come averli

della circolazione anti-inquinamento? Regione Lombardia ha appena reso pubblico il bando “Rinnovo parco veicolare 2025”, con contributi a disposizione per l’acquisto di nuovi veicoli. Gli obiettivi L’iniziativa si propone di sostituire i veicoli più inquinanti, ridurre il numero di auto in circolazione e agevolare i cittadini nell’adottare nuove forme di mobilità sostenibile in Lombardia. La Sostituzione dei veicoli più inquinanti deve avvenire con auto a zero o, al massimo, bassissime emissioni o con motoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o con e-cargo bike. I mezzi da sostituire I veicoli inquinanti da sostituire e per i quali è prevista la radiazione sono le autovetture (categoria M1) a benzina/metano/GPL fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso, oppure i motoveicoli (categoria L) fino a Euro 2 incluso. Ilgiorno.it - Sostituzione veicoli inquinanti: arrivano i fondi della Regione Lombardia. Come averli Leggi su Ilgiorno.it Milano, 4 aprile 2025 – Dovete cambiare l’auto o qualche altro mezzo di trasporto, perché a rischio stop in caso di provvedimenti di limitazionecircolazione anti-inquinamento?ha appena reso pubblico il bando “Rinnovo parco veicolare 2025”, con contributi a disposizione per l’acquisto di nuovi. Gli obiettivi L’iniziativa si propone di sostituire ipiù, ridurre il numero di auto in circolazione e agevolare i cittadini nell’adottare nuove forme di mobilità sostenibile in. Ladeipiùdeve avvenire con auto a zero o, al massimo, bassissime emissioni o con motoad alimentazione esclusivamente elettrica o con e-cargo bike. I mezzi da sostituire Ida sostituire e per i quali è prevista la radiazione sono le autovetture (categoria M1) a benzina/metano/GPL fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso, oppure i moto(categoria L) fino a Euro 2 incluso.

