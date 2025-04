Dayitalianews.com - Dazi, Trump: “Ci siamo messi al comando, tutti i Paesi ci chiamano”

Il presidente americano ha dichiarato: “Questo è il bello di quello che facciamo”.Donaldsi dice soddisfatto deiche ha introdotto. “Ogni Paese ci sta chiamando. Questo è il bello di quello che facciamo. Cial“, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti, a bordo dell’Air Force One. “Se avessimo chiesto a qualcuno di questidi farci un favore, avrebbero detto di no”E ancora,ha dichiarato: “Se avessimo chiesto a qualcuno di questidi farci un favore, avrebbero detto di no, ora invece faranno qualsiasi cosa per noi. Ma abbiamo delle tariffe, sono state stabilite e renderanno il nostro Paese molto ricco“, ha detto il Presidente americano. Fonte LaPresseL'articolo: “Cialci” proviene da Dayitalianews.