Incidente a Bologna auto si ribalta in tangenziale | tre giovani feriti

automobilisti bolognesi, con code e forti rallentamenti causati da un Incidente avvenuto intorno a mezzogiorno sulla tangenziale, nei pressi dell'uscita 5, in direzione nord verso Casalecchio.Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità, una utilitaria con tre giovani a bordo ha perso il controllo e si è schiantata autonomamente contro il guardrail in cemento, ribaltandosi subito dopo l'impatto. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, una berlina di grossa cilindrata, che si trovava nelle vicinanze al momento dell'Incidente.Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi vigili del fuoco, personale del 118 e polizia stradale, che hanno soccorso i tre ragazzi feriti. Le loro condizioni, pur non risultando gravi, hanno richiesto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

