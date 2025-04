Borghi all' Edicola de Il Tempo | Draghi come Fonzie ma meno simpatico | GUARDA

A "Chiedo per un amico", il format de Il Tempo con Ginevra Terracina, c'è Claudio Borghi. Dal grande attivismo sui social – la sua "seconda famiglia" -, passando per la rottamazione delle cartelle, fino al giudizio su Mario Draghi e le mancate scuse in stile Fonzie. Sentite cosa ci ha detto il senatore della Lega.

