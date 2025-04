Pd spaccato Schlein non sa che fare e pensa di andare alla piazza di Conte a sentire Travaglio

Conte, contro. In pratica le crisi di identità del Partito democratico, che al Parlamento Europeo alla fine è costretto a seguire l'orientamento di voto dei socialisti, pur provando a negare la realtà, e che invece domani sfilerà con Roma dietro le parole d'ordine del Movimento 5 Stelle. La parata dei pentastellati raccoglierà l'adesione di un sacco di bei nomi dell'intellighenzia di sinistra: dallo storico Alessandro Barbero al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, dal vignettista pro Pal Vauro al divulgatore scientifico Mario Tozzi. E ancora Barbara Spinelli, Tomaso Montanari, Massimo Wertmuller. Dal Nazareno fanno sapere che alla manifestazione parteciperà ufficialmente una delegazione con Marta Bonafoni ed Igor Taruffi, ai quali si potrebbero aggiungere Laura Boldrini e Arturo Scotto.

