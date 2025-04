Pronostici Serie B 5 aprile | c’è tanto in palio nei due derby

Serie B, il Pisa ha l'opportunità di allungare sullo Spezia e consolidare ulteriormente il secondo posto. Riflettori puntati pure sui due derby. Manca sempre meno alla fine della regular season della Serie B '24-'25. Se da un lato la lotta salvezza si fa più agguerrita con il passare delle settimane, quella per la promozione diretta in massima Serie non dovrebbe riservare grosse sorprese. Si sono ormai cristallizzate le prime due posizioni: mentre il Sassuolo è con un piede e mezzo in Serie A, con ben 17 punti di vantaggio sulla terza, il Pisa di Pippo Inzaghi ha sostanzialmente ipotecato la seconda piazza. Nello scorso weekend i toscani hanno allungato sullo Spezia, caduto in casa con il Brescia. Tutto troppo facile con il derelitto Cosenza, strapazzato 3-0 al "Marulla".

