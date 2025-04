Ferguson Bologna parla l’agente | In Italia sta benissimo e vuole rimanerci; Napoli? A chi non piacerebbe?

Ferguson del Bologna, parla l'agente: «In Italia sta benissimo e vuole rimanerci; Napoli? A chi non piacerebbe?»

Le parole di Bill McMurdo, agente di Ferguson del Bologna, sul suo futuro: «A Bologna sta benissimo, ma dovesse lasciare rimarrebbe in Serie A»

Bill McMurdo agente di Lewis Ferguson ha parlato del futuro del centrocampista del Bologna. Intervistato da Stile TV nel corso del programma Salite sulla giostra ha parlato delle possibili opzioni per.

