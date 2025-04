Five Nights at Freddy’s 2 | Il teaser trailer del film Blumhouse

Blumhouse Productions hanno svelato il teaser trailer di Five Nights at Freddy's 2, il secondo film ispirato alla famosa saga videoludica.Il primo video ufficiale, non esattamente rivelatorio in termini di trama, è stato presentato al pubblico in occasione del CinemaCon di Las Vegas nei giorni scorsi. Come noto, il film horror sarà distribuito da Universal unicamente nelle sale USA dal 5 dicembre 2025, a tal proposito va ricordato che il primo film è stato rilasciato al cinema ed in contemporanea su Peacock.Five Nights at Freddy's 2 troverà nuovamente Jason Blum con la sua Blumhouse in cabina di produzione, così come Emma Tammi sarà di ritorno come regista. Per quanto riguarda il cast, Josh Hutcherson, Piper Rubio e Matthew Lillard faranno ancora parte del cast dopo l'apparizione nel primo film.

