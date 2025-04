Bergamonews.it - Treviolo, si schianta in moto contro un’auto: grave una ragazza di 18 anni

, intorno alle 14,30 di venerdì 4 aprile. Unadi 18che viaggiava in sella a una, si è scontrata conin via Broglio, all’incrocio con via San Celso. Sul posto l’automedica e l’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.