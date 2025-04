Unlimitednews.it - Malattie rare, un ricettario per la lipodistrofia

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il termine “” racchiude un’ampia varietà diaccomunate da una perdita di tessuto adiposo sottocutaneo. Laprovoca, inoltre, una riduzione dei livelli di leptina, un ormone importante per il controllo dell’appetito. Quando i livelli di leptina sono bassi, le persone tendono ad avere più fame e a mangiare di più. Di conseguenza i grassi si accumulano particolarmente nel fegato e nei muscoli. Per aiutare i pazienti a seguire diete appropriate per evitare e mitigare i disordini metabolici, l’Associazione Italiana Lipodistrofie ha pubblicato il‘EATineRARI. Percorsi per una cucina a tutto gusto’, come spiega Valeria Corradin, Vicepresidente dell’Associazione.sat/aznUnlimited News - Notizie dal mondo