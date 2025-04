Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 7-5, 6-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro si prende la rivincita sul ceco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:13b.7-5, 6-2! Ha chiuso, 116 minuti di gioco per avere ladel giocatore che l’aveva appena sconfitto in finale a Napoli!40-A La risposta di Luciano!40-40 Nastro vincente. La volèe gliel’aveva fatta giocare.Seconda40-A Largo il dritto in corsa in difesa del.40-40 Risposta di dritto molto incisiva di!A-40 Servizio e dritto. Vediamo se alla 6^ chance riesce a chiudere il gioco.40-40 Rovescio lungoriga e incisivo del! Game che si prolunga.A-40 Lungo il dritto di.40-40 Prima e benedizione.40-A Per fortuna è rimasto sulla riga lo slice difensivo di Luciano, che poi ha colpito con la palla corta! Serve un altro punto!40-40 Lungo il rovescio difensivo di.A-40 Non è possibile. rovescio lungoriga chirurgico di Luciano che poi sbaglia il dritto in cross e si lamenta.