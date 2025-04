Thesocialpost.it - Pasta del supermercato e discount, qual è la migliore. Altro che marche… La classifica di Altroconsumo

Si è portati a credere che le cose di marca siano migliori delle altre, e questo ragionamento lo applichiamo anche agli alimenti, compresa la. Negli ultimi anni, però, anche i prodotti delo deistanno migliorando molto la loroità, arrivando in alcuni casi a eguagliare o superare i rivali delle marche, col vantaggio che hanno anche un costo inferiore.consumo a tal proposito ha condotto dei test e stilato unasulle migliori paste dele delin base allaità, secondo diversi parametri, dalla corrispondenza del peso alla presenza di grano tenero, fino al contenuto di proteine, l’eventuale presenza di glifosato e non solo. E cosa è emerso?Leggi anche: Bastoncini di pesce, eccoi sono i migliori (e cosa contengono davvero)Lasecondoconsumoconsumo ha preso in esame una vasta scelta di penne rigate, dando un voto allaità (in centesimi) e specificando il prezzo medio per confezione da 500 grammi.