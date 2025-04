Federica Brignone non perde il sorriso Come al solito o faccio le cose in grande o non le faccio

Come al solito faccio le cose in grande o non le faccio. Questa volta l'ho fatta grossa in negativo". Così Federica Brignone, sui social, dalla clinica "La Madonnina" di Milano, Come riporta il sito della FISI. "Volevo ringraziare chi mi ha soccorsa in pista, chi mi ha aiutata a Trento, l'equipe medica della Federazione, che mi ha operata e chi si sta prendendo cura di me. Un grazie a tutti voi che mi state scrivendo, per fortuna ho un sacco di amici che mi tengono compagnia e mi fanno ridere. Grazie", ha aggiunto la vincitrice dell'ultima Coppa del mondo generale femminile di sci alpino, che ieri sera è stata operata per la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra (con aggiunta riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio).

