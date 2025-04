Spazionapoli.it - Garnacho si riavvicina al Napoli? L’incredibile gesto notato da un tifoso inglese

Alejandrosi starebbe davverondo al? Emerge un incredibileche avrebbe compiuto l’attaccante argentino,da unAccostato con insistenza aldurante il mercato di gennaio, Alejandrosembra davvero sul punto di dire addio al Manchester United. A far rumore, stavolta, non sono solo le voci di calciomercato, ma un dettaglio che non è passato inosservato ad un.A riportarlo, il tabloidThe Sun, che ha scatenato i timori dei tifosi dei Red Devils. Che il trasferimento disia più vicino di quanto si pensi? Tra il Chelsea e ilin agguato, la situazione si fa bollente, e il futuro del giovane talento è un rebus.Alejandroe la villa in vendita: un segnale di addio al Manchester United?Tutto è partito da un annuncio immobiliare.