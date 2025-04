Internews24.com - Infortunio Dumfries, l’esterno è tornato a Milano: novità sui tempi di recupero

di Redazionein casa Inter, ecco il punto e lesuidi recupero dell’olandeseSe Lautaro Martinez è ormai pienamente recuperato e al massimo delle sue energie, non si palesano notizie altrettanto positive per un altro tesserato del club meneghino. Di chi parliamo? Semplice, di Denzel. Arrivano infatti (finalmente) delleconcrete sull’deldell’Inter. Negli ultimi giorni scorsi l’olandese ènel suo Paese natio per farsi seguire nella riabilitazione dalle noie muscolari al bicipite femorale da un fisioterapista di sua fiducia. A riportarlo è Sky Sport, che svela comesia invece oraper proseguire le terapie. Al termine della prossima settimana poi, il giocatore ripeterà gli accertamenti strumentali e solo in quel momento si capiranno meglio idi recupero effettivi da pronosticare della freccia di Simone Inzaghi.