Sci altra caduta azzurra in Coppa del Mondo | Gaia Viel trasportata in codice rosso

Gaia Viel è stata trasferita in codice rosso dopo una brutta caduta di schiena durante il Supergigante dei Campionati Italiani di sci. La sciatrice del 2004 è caduta sulla stessa pista dove ieri Federica Brignone si è fratturata tibia e perone e rotta il legamento crociatoL'articolo Sci, altra caduta azzurra in Coppa del Mondo: Gaia Viel trasportata in codice rosso proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sci, altra caduta azzurra in Coppa del Mondo: Gaia Viel trasportata in codice rosso Leggi su Ildifforme.it Questa mattinaè stata trasferita indopo una bruttadi schiena durante il Supergigante dei Campionati Italiani di sci. La sciatrice del 2004 èsulla stessa pista dove ieri Federica Brignone si è fratturata tibia e perone e rotta il legamento crociatoL'articolo Sci,indelinproviene da Il Difforme.

Un altro grave infortunio ai campionati italiani di sci in val di Fassa: la 20enne bellunese Gaia Viel elitrasportata in codice rosso in ospedale. Sci, altra caduta ai Campionati Italiani: Gaia Viel in ospedale per accertamenti. Per Federica Brignone rottura del crociato e fratture. Corsa contro il tempo per le Olimpiadi. Sci, caduta per Federica Brignone: frattura piatto tibiale e perone e rottura crociato. Sci, altra caduta ai Campionati Italiani: Gaia Viel in codice rosso. Diretta Brignone a caccia del terzo trofeo: la campionessa di sci in pista per il gigante femminile. Dove vede. Ne parlano su altre fonti

Sci, caduta per Federica Brignone: frattura piatto tibiale e perone e rottura crociato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sci, caduta per Federica Brignone: frattura piatto tibiale e perone e rottura crociato ... (tg24.sky.it)

Sci, brutta caduta agli assoluti per Federica Brignone: operata per frattura a tibia e perone, rotto anche il crociato - La stagione di Federica Brignone finisce in Val di Fassa: una caduta rovinosa nello slalom gigante ai campionati assoluti sull’Alpe Lusia, interrompe sul ... (ecovicentino.it)

Sci, dopo Federica Brignone cade anche Gaia Viel. Trasportata d'urgenza in ospedale: è in codice rosso - Un altro grave incidente ha avuto luogo durante i Campionati Italiani di sci in Val di Fassa, dove Gaia Viel, giovane atleta di Longarone, è stata vittima di una caduta durante la gara ... (msn.com)