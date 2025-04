Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo, nuova “follia”: vuole acquistare una squadra spagnola, il punto sulle trattative

Si intensificano le voci che parlano di un interesse diper il Valencia. Dai social ai siti web, si parla del progetto di CR7 diil club spagnolo, alimentando speculazioni e ipotesi. Il portoghese, che ha sempre avuto una relazione particolare con il club e il suo proprietario Peter Lim, sarebbe interessato a questa avventura, ma per ora le dichiarazioni ufficiali sono molto prudenti.Il rapporto con Peter Lim e la posizione del ClubNonostante i continui rumor, néné Peter Lim hanno mai confermato pubblicamente l’intenzione di portare a termine questa operazione. Lo stesso Lim, proprietario del club dal 2014, ha recentemente chiarito con una nota inviata alla stampa di Singapore che il Valencia non sarebbe in vendita. Ma, si sa, nel calcio le cose possono cambiare in un attimo, e tra i tifosi c’è chi sogna già un futuro con CR7 al timone del club.