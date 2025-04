LIVE Darderi-Kopriva 7-5 5-2 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | l’azzurro è vicino alla semifinale ma serve l’ultimo passo!

DIRETTA LIVEA-40 Non è possibile. rovescio lungoriga chirurgico di Luciano che poi sbaglia il dritto in cross e si lamenta.40-40 E quindi, fuori il dritto e ancora vantaggi sul servizio del ceco.40-30 Altro errore di Kopriva.40-15 Doppio fallo (2°).40-0 Servizio e benedizione.30-0 Fuori la risposta. Sulla seconda, si pensa al prossimo!15-0 Servizio e rovescio Kopriva.5-2 AAAAACCCCCCEEEEEEEEEEE. Inutile sottolineare quanto vale questo punto!40-30 PRIMA VINCENTE!!!!!30-30 Bravissimo Luciano! A partire dalla seconda in kick prende il comando e sposta il rivale cambiando tagli e direzioni!15-30 Jollyyyy di Kopriva con il passante lungoriga di rovescio sulla linea.15-15 Ecco il vincente lungoriga di dritto, c’è anche l’urlo. Occhio che è ancora lunghissima. Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 7-5, 5-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro è vicino alla semifinale, ma serve l’ultimo passo! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Non è possibile. rovescio lungoriga chirurgico di Luciano che poi sbaglia il dritto in cross e si lamenta.40-40 E quindi, fuori il dritto e ancora vantaggi sul servizio del ceco.40-30 Altro errore di.40-15 Doppio fallo (2°).40-0 Servizio e benedizione.30-0 Fuori la risposta. Sulla seconda, si pensa al prossimo!15-0 Servizio e rovescio.5-2 AAAAACCCCCCEEEEEEEEEEE. Inutile sottolineare quanto vale questo punto!40-30 PRIMA VINCENTE!!!!!30-30 Bravissimo Luciano! A partire dseconda in kick prende il comando e sposta il rivale cambiando tagli e direzioni!15-30 Jollyyyy dicon il passante lungoriga di rovescio sulla linea.15-15 Ecco il vincente lungoriga di dritto, c’è anche l’urlo. Occhio che è ancora lunghissima.

LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Sonego - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP 250 di ... (oasport.it)

LIVE Sonego-Kopriva 2-6, 7-5, 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: Lorenzo fa l’impossibile ma non basta, vince il ceco in tre set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Amici di OA Sport, è giunto il momento dei saluti, grazie per averci seguito in questo emozionante match. (oasport.it)

Darderi sfida Kopriva all'ATP 250 di Marrakech: i precedenti tra i due giocatori - Luciano Darderi è pronto a sfidare Vit Kopriva ai quarti di finale dell'ATP 250 di Marrakech: scopriamo i precedenti tra i due tennisti. (tag24.it)