Ilfattoquotidiano.it - “Dolori atroci, reni operativi al 50% e urine marrone scuro”: fa 2000 squat di fila per una scommessa e finisce in ospedale in gravi condizioni

Duemila, tutti di, per vincere una. Una sfida goliardica che si è trasformata in un incubo per un ragazzo russo di 20 anni, finito incon una grave insufficienza renale causata da rabdomiolisi, una condizione potenzialmente fatale innescata da un danno muscolare estremo. Il giovane, la cui identità non è stata resa nota, era convinto di poter completare l’impresa in un’unica sessione. Ma prima ancora di terminare gli, ha iniziato a sentire un dolore lancinante e ha notato che le sue gambe aumentavano rapidamente di volume. Preoccupato per il peggioramento dei sintomi, si è precipitato al pronto soccorso.Qui, come si legge sul Daily Mail, i medici dell’Clinico di Vladivostok gli hanno diagnosticato la rabdomiolisi, una rara ma grave lesione muscolare che provoca la rapida distruzione del tessuto muscolare.