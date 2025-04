Cina | presenta azione legale a OMC per dazi reciproci USA verso partner commerciali

Cina ha presentato un’azione legale presso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’annuncio degli Stati Uniti secondo cui imporranno “dazi reciproci” a tutti i partner commerciali. “Imponendo i cosiddetti ‘dazi reciproci’, gli Stati Uniti violano gravemente le regole dell’OMC, minano seriamente i diritti e gli interessi legittimi dei membri dell’organizzazione, e danneggiano gravemente il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e l’ordine economico e commerciale internazionale”, ha dichiarato un portavoce del ministero. “Si tratta di una tipica pratica unilaterale di prepotenza che mette a rischio la stabilita’ dell’ordine economico e commerciale globale, alla quale la Cina si oppone fermamente”, ha dichiarato il portavoce. Romadailynews.it - Cina: presenta azione legale a OMC per “dazi reciproci” USA verso partner commerciali Leggi su Romadailynews.it Il ministero cinese del Commercio oggi ha dichiarato che lahato un’presso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’Organizzmondiale del commercio (OMC) in seguito all’annuncio degli Stati Uniti secondo cui imporranno “” a tutti i. “Imponendo i cosiddetti ‘’, gli Stati Uniti violano gravemente le regole dell’OMC, minano seriamente i diritti e gli interessi legittimi dei membri dell’organizz, e danneggiano gravemente il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e l’ordine economico e commerciale internazionale”, ha dichiarato un portavoce del ministero. “Si tratta di una tipica pratica unilaterale di prepotenza che mette a rischio la stabilita’ dell’ordine economico e commerciale globale, alla quale lasi oppone fermamente”, ha dichiarato il portavoce.

Dazi sulle auto elettriche: la Cina porta l'Ue davanti all'Omc. Dazi sulle auto cinesi, Pechino fa ricorso al tribunale del Lussemburgo. Cina annuncia nuove misure di ritorsione contro gli Stati Uniti. I colossi dell'auto cinese fanno causa all'Ue per i dazi. SAIC (MG) annuncia un'azione legale contro i dazi europei: "errori nelle indagini". I giganti Byd, Geely e Saic fanno causa all’Ue per i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi. Cosa cambia adesso. Ne parlano su altre fonti

Cina: presenta azione legale a OMC per “dazi reciproci” USA verso partner commerciali - Il ministero cinese del Commercio oggi ha dichiarato che la Cina ha presentato un'azione legale presso il meccanismo di risoluzione delle controversie ... (romadailynews.it)

Cina: CCCME presenta ricorso legale contro dazi antisovvenzioni UE su EV - Pechino, 24 gen 16:10 – (Xinhua) – La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) ha presentato un ricorso legale alla Corte ... sugli ... (cronachenuoresi.it)

Ufficiale: in Cina è legale possedere Bitcoin - Un tribunale di Shanghai ha dichiarato ufficialmente che in Cina è legale possedere Bitcoin e criptovalute, e che queste hanno tutte le caratteristiche per essere considerate beni di proprietà. (msn.com)