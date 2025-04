Tabellone Atp Masters 1000 Montecarlo 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Sorteggiato ilprincipale del torneodi: ecco di seguito gli. Presso il famoso Country Club del Principato si è tenuta la cerimonia del sorteggio del main draw di questo primo ‘’ stagionale sul rosso, che come da tradizione inaugura ad alto livello la strada verso il Roland Garros. Ci saranno quasi tutti i big, con due sole assenze tra i top-10: uno è ovviamente Jannik Sinner, alle prese con la sospensione per un altro mese, l’altro è invece Taylor Fritz, ancora fermato da qualche fastidio fisico che l’aveva condizionato anch durante la stagione nordamericana.Così come già visto a Indian Wells e Miami, sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz le prime due teste di serie di un torneo che entrambi devono cercare di sfruttare per mettere fieno in cascina, dopo aver deluso oltreoceano.