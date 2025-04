Un altro problema dopo Milan-Inter | i tempi di recupero

dopo i problemi che già erano venuti fuori all’indomani della sfida tra Milan-Inter di Coppa Italia.Un altro problema con i tempi di recupero da valutare, per quella che sarà l’assenza nel week-end possibile che anticipano da Sky Sport per quanto è successo in allenamento a Milano.Si tratta infatti di un altro problema dopo Milan-Inter, col tecnico che dovrà fare i conti con le assenze, proprio nel mese clou che cambierà per sempre l’andamento della stagione attuale. Un’altra assenza obbligherà infatti il tecnico ad una scelta a sorpresa, che si vedrà proprio nel corso della prossima giornata in campionato.Piove sul bagnato: un altro problema dopo Milan-InterÈ la vigilia di quello che sarà il week-end importante in Serie A e con Milan e Inter che tornano in campo questo sabato dopo il pareggio in Coppa Italia nel match dell’andata delle semifinali. Rompipallone.it - Un altro problema dopo Milan-Inter: i tempi di recupero Leggi su Rompipallone.it Piove sul bagnato,i problemi che già erano venuti fuori all’indomani della sfida tradi Coppa Italia.Uncon idida valutare, per quella che sarà l’assenza nel week-end possibile che anticipano da Sky Sport per quanto è successo in allenamento ao.Si tratta infatti di un, col tecnico che dovrà fare i conti con le assenze, proprio nel mese clou che cambierà per sempre l’andamento della stagione attuale. Un’altra assenza obbligherà infatti il tecnico ad una scelta a sorpresa, che si vedrà proprio nel corso della prossima giornata in campionato.Piove sul bagnato: unÈ la vigilia di quello che sarà il week-end importante in Serie A e conche tornano in campo questo sabatoil pareggio in Coppa Italia nel match dell’andata delle semifinali.

