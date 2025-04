Lapresse.it - Henneo aumenta fatturato, nel 2024 chiude a +22%

ilila +22,3%; quasi quattro punti in più rispetto all’anno precedente. Lo riporta Dircomfidencial. L’azienda del panorama media ha registrato undi 297,1 milioni rispetto ai 242,9 milioni dell’anno precedente, e ha anche migliorato il suo ebitda del 32%, raggiungendo i 24 milioni.Il gruppo, cui fa capo l’Heraldo de Aragón, giornale fondato nel 1895, è impegnato da 25 anni in un piano di diversificazione ed espansione che ha portato all’acquisizione di testate come il quotidiano nazionale 20minutos, Cinemanía e Lainformación, oltre a sviluppare più di 3.500 ore di produzione audiovisiva; alla creazione di un’azienda tecnologica come hiberus e alla promozione di alleanze con altri gruppi editoriali attraverso la piattaforma Alayans. Opera anche nei settori dell’industria e della distribuzione.