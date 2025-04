Romadailynews.it - Cittadinanza – Due generazioni? Non servono a evitare le truffe

Leggi su Romadailynews.it

Esilarante! Questo il salace, sintetico commento rivolto alla politica italiana dalle nostre Comunità all’estero, in particolare da quelle più numerose, le Sudamericane, fatto pervenire ai Media in risposta al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, n. 121, (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-121/28079).Informativa quest’ultima redatta e diffusa il giorno 28 marzo 2025, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, concernente l’approvazione del decreto legge sul rilascio dellaitaliana, unitamente a due disegni di accompagnamento contestuali, sempre inerenti lo stesso tema.In risposta all’ampia diffusione del comunicato, grande la sorpresa ci ha destato l’elevato numero di messaggi giunti in redazione, dei quali si è ritenuto utile, in quanto esplicativo e riassuntivo, riportarne unicamente uno per dare una idea al lettore sul loro tenore.