Tpi.it - Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula dopo aver visto un messaggio che la 22enne ha ricevuto su Tinder: “Sono impazzito”

Leggi su Tpi.it

hanotato sul telefono dellauna notifica di, l’app di incontri. “” avrebbe confessato(qui il suo profilo) agli inquirenti secondo quanto riporta La Repubblica. Il ragazzo hal’ex fidanzata con tre coltellate alla gola.è morta in meno di un minutodiché il suo cade è rimasto per quasi un giorno nella cameretta dove il 23enne hal’ex fidanzata mentre i genitori erano in casa oppure nella macchina, utilizzata poi per gettare il cade, nascosto all’interno di una valigia, in un dirupo.ancora molti i punti da chiarire in questa tragica vicenda. Quello che si sa è cheesce dal suo appartamento che condivide con alcune coinquiline e, poco, si presenta a casa del suo ex fidanzato.