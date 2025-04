Laprimapagina.it - Dazi: conto salato per le province italiane

Taranto. Iimposti dagli Usa metterebbero a rischio il settore agroalimentare di una provincia italiana su cinque.Nell’area Due Mari Taranto-Brindisi, territorio per la verità meno colpito rispetto a molti altri su scala nazionale, il quadro relativo al 2024 parla della provincia di Taranto con una percentuale di export agroalimentare verso gli Usa pari a circa 2 punti con in ballo più di 2 milioni di euro di valore monetario.In provincia di Brindisi, invece, la percentuale tocca addirittura l’11%, per circa 20 milioni di euro di valore di prodotti agroalimentari. Su tutti, si parla di vino e bevande alcoliche, ortofrutta, prodotti da forno e farinacei, olio extravergine d’oliva, condimenti e spezie, prodotti lattiero caseari e carni lavorate e trasformate.«Ial 20% voluti da Trump rischiano di colpire indistintamente tutti i nostri prodotti, a partire dall’agroalimentare made in Italia – ha riferito il presidente CIA Due Mari Pietro De Padova, tracciando le linee guida d’intervento per il prossimo futuro – Siamo preoccupati per la Puglia e in particolare per le nostredi Taranto e Brindisi e d’intesa con il presidente di CIA Nazionale Cristiano Fini riteniamo serva una risposta ferma e immediata dell’Europa.