Laspunta.it - Albano, il Sindaco Borrelli, perde pezzi della sua maggioranza. Faccia e Lucci lasciano Viviamo Albano

“Dopo un lungo periodo di valutazione abbiamo constatato con rammarico che, all’interno di questa compagine di governo locale, è diventato sempre più difficile garantire anche il minimo funzionamentomacchina amministrativa, a discapito dei cittadini, di chi ci ha dato fiducia e di coloro che ci hanno sostenuto.” Lo dichiarano in una nota le Consigliere Comunali diLaurae Simonetta.“Le nostre idee, i nostri princìpi e valori sono rimasti sempre gli stessi: quelli che ci hanno caratterizzato quando ci siamo proposte in campagna elettorale nel 2020, contribuendo all’elezione del.” Aggiungono. “Ci siamo candidate nella nostra città cariche di voglia di fare e spirito costruttivo; prerogative che ci è stato impossibile esprimere in questo contesto e non per nostra volontà.