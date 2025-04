Dayitalianews.com - Trump rilancia i dazi: nel mirino farmaceutica e microchip

Il presidente annuncia nuove tariffe: “Sarà a un livello mai visto prima”Pechino reagisce con contro-tariffe, maraddoppia: “È il momento di diventare più ricchi che mai”Donaldha già scelto i prossimi obiettivi della sua offensiva commerciale: i nuovistatunitensi colpiranno due settori cruciali: l’industriae quella dei. A bordo dell’Air Force One, il presidente ha parlato chiaramente:“Sul pharma cominceranno ad arrivare tariffe a un livello che non abbiamo mai visto prima”, ha dichiarato ai giornalisti.Le parole diconfermano che la politica protezionistica americana è tutt’altro che in fase di rallentamento. Anzi, la Casa Bianca è pronta a introdurre nuove misure anche nel comparto tecnologico:“Isui chip partiranno molto presto”, ha assicurato il presidente, specificando che “i farmaci sono in questo momento oggetto di una revisione approfondita” da parte degli analisti.