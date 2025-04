Asili aziendali al via un progetto di collaborazione tra imprese e ministero del Lavoro

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e un gruppo di importanti società italiane ha siglato l'accordo 'Cresciamo il futuro', che prevede la creazione di una rete nazionale di Asili nido – sia gestiti direttamente dalle aziende che quelli privati – pensata per i figli dei dipendenti delle imprese aderenti. Ecco i dettagli del progetto.Le aziende che hanno firmato l'accordo col ministero del LavoroIl logo di Eni (Getty Images).Il protocollo è stato firmato da A2A, Engineering, Eni, FiberCop, Fincantieri, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, Leonardo, Open Fiber e Towers Watson Italia, che sul territorio nazionale contano complessivamente oltre 250 mila dipendenti.L'obiettivo è rendere la rete pienamente operativa a partire dal 2026'Cresciamo il futuro' prevede la creazione di una piattaforma digitale centralizzata, che sarà accessibile a tutti i dipendenti delle aziende aderenti, consentendo loro di individuare l'asilo nido più congeniale.

