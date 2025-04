Giallo a Chiavari maestra scopre cadavere di donna nel fiume Entella durante la gita

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana, a Chiavari, in Liguria venerdì 4 aprile. Si tratta di una donna asiatica di circa 40 anni, di cui non si conosce ancora l'identita'. Il macabro ritrovamento durante la gita al parco fluviale. La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell'Entella. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. A condurre le indagini i poliziotti del commissariato di Chiavari con la squadra mobile. La donna non aveva documenti con sé. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lunedì sarà effettuata l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica Tango 1, la Croce Rossa di Lavagna, gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

