Lesione al midollo spinale Roccati lancia la Wings for Life

Il 4 aprile è la Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, secondo fonti dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) sono più di 15 milioni nel mondo. Le cause delle lesioni sono nella maggior parte dei casi incidenti stradali e traumi da cadute. Il prossimo 4 maggio è in programma la Wings For Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo, che porterà il 100% del ricavato alla ricerca. In concreto, in 20 20 anni la Fondazione Wings for Life ha finanziato 324 progetti di ricerca e dal 2014 ha raccolto 51,93 milioni di euro. Michel Roccati sa che è anche grazie a questi fondi che è tornato a camminare, dopo essere finito su una sedia a rotelle dopo un incidente in moto nel 2017. E ha accettato di raccontare a Marcello Ascani la sua giornata di 24 ore in cui racconta le novità scientifiche sulla ricerca sulle lesioni midollari.

