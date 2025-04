Ilfattoquotidiano.it - “Beve un sorso d’acqua della noce di cocco andata a male, muore dopo 26 ore di agonia. Era un fungo letale”: il dottor Samuel Choudhury lancia l’allarme

Sembrava solo unadiun po’, una di quelle dimenticate troppo a lungo fuori il frigo. Ma quel frutto, acquistato un mese prima e lasciato sul tavolocucina, è costato la vita a un uomo di 69 anni ad Aarhus, in Danimarca. Solo un piccolo assaggio con la cannuccia, “perché il sapore era strano”, come raccontato alla moglie. E poi il dramma. Nel giro di tre ore: sudorazione improvvisa, vomito, perdita di equilibrio. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è stato dichiarato cerebralmente morto appena 26 ore.I medici hanno parlato di “encefalopatia metabolica”, ma solo l’autopsia ha svelato che la sua trachea era infestata da un. Per ore i sanitari hanno sospettato l’esposizione a una tossina nota nei paesi tropicali, l’acido bongkrekico. Ma le analisi microbiologiche hanno individuato un colpevole: Arthrinium saccharicola, uncapace di produrre l’acido 3-nitropropionico, una sostanza neurotossica che può portare a gonfiore cerebrale irreversibile.