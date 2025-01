Golssip.it - Affari tuoi, ascolti ottimi nonostante Juve-Milan di Supercoppa: i dati

Stefano De Martino conè riuscito a tenere testa, almeno nella fase iniziale della partita, quando il programma va in onda, alla semifinale diItaliana trapoi vinta dai rossoneri. Itv della serata di ieri parlano di una media di 5.370.000 spettatori (share del 24.5%) per il programma condotto dall'ex marito di Belen Rodriguez.un po' in calo rispetto a quelli fatti registrare a fine dicembre quando aveva totalizzato sui 5700 telespettatori. In prima serata su Canale5 la seconda semifinale diItalianantus-, dalle 20 alle 21:57, ha conquistato una mediadi 6.641.000 spettatori con share del 31.4% (primo tempo a 6.416.000 e il 31.2%, secondo tempo a 6.849.000 e il 31.5%). Pre e post partita 4.250.000 spettatori con il 21.