Una giornata tra divertimento giochi e creatività

Il 6 gennaio è laideale per scatenare l'inventiva dei più piccoli di casa, dando libero sfogo alla loro. Quindi, via libera alle idee fai da te per realizzare le quali quello che proprio non può mancare è la fantasia. La prima attività da proporre ai piccoli artisti in erba, potrebbe essere quella di disegnare un ritratto proprio della vecchina dalle scarpe rotte. Armatevi quindi di cartoncini, colla, pastelli colorati, pennarelli, tempere, forbici e, ovviamente, di tanta fantasia. Per prima cosa occorre disegnare la sagoma della Befana su un foglio di carta e colorarla a piacimento, dando libero sfogo all'immaginazione. Ritagliate la sagoma e incollatela su un cartoncino, e il gioco è fatto. Potrebbe essere un fantastico regalo da lasciare alla Befana per ringraziarla dei dolci portati in dono.