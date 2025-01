Quifinanza.it - Taglio del cuneo fiscale 2025, cosa cambia e chi ci perde

La Manovra del, appena varata, ridisegna il quadro delle agevolazioni fiscali, suscitando approvazioni e malumori. Ecco un’analisi dettagliata per capireci aspetta e chi rischia di rimanere al palo.Lavori in casa: meno incentivi, più restrizioniChi punta a ristrutturare dovrà fare i conti con un drastico ridimensionamento delle agevolazioni. Per le abitazioni principali, la detrazione resta al 50% fino al, con un limite di spesa di 96.000 euro. Tuttavia, per le seconde case, già nelil beneficio si riduce al 36%, mentre dal 2026 si abbassa ulteriormente al 30%, con un tetto massimo di 48.000 euro.L’ecobonus, pensato per incentivare l’efficientamento energetico, segue un percorso simile: si parte con il 50% per le prime abitazioni nel, ma il valore scenderà al 36% nel biennio successivo.