Sarebbe stata la fidanzata dell' attore a spingerlo a chiudere definitivamente la battaglia legale con l' ex Nuove nozze in vista?

Brad Pitt volta pagina. Il 2025 per il divo di Hollywood inizia con grandi novità nella sua vita privata. L’61enne, dopo otto anni di guerra, ha finalmente raggiunto un accordo di divorzio con l’ex Angelina Jolie. E pare che dietro questa scelta ci sia la nuova, Ines de Ramon, giovane designer di gioielli con cui fa coppia dal 2022. Sembra, infatti, che siaproprio lei a spingere l’a mettere la parola fine al precedente matrimonio per poter finalmente pianificare una vita insieme. E la domanda sorge spontanea: che i due stiano pianificando anche le? Angelina Jolie e Brad Pitt, finea saga: dopo 8 anni c’è l’accordo per il divorzio X Leggi anche › Angelina Jolie e Brad Pitt a Venezia: 8 anni di divorzio e di red carpet dimezzato in glamour Brad Pitt, firmato l’accordo di divorzio con Angelina JolieBrad Pitt e Angelina Jolie si sono sposati nel 2014.