Lapresse.it - Saldi invernali 2025, ecco quanto spenderanno gli italiani

Da domani, seisu dieci sono pronti per la caccia allo sconto. E’rileva Confcommercio. Quasi il 49% degli acquirenti approfitterà deiper acquistare un articolo desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i consumatori più giovani. La percentuale di chi prevede di spendere di più rispetto al 2024 è in aumento, passando dal 20,2% al 22,1%. Circa il 68% dei consumatori acquisterà sia nei negozi fisici sia online. L’abbigliamento (93,9%) rimane la categoria più popolare, seguita dalle calzature (76,0%) e dalla biancheria intima (40,7%). In calo la percentuale di consumatori che utilizzerà i social network per cercare articoli in saldo, dal 37% del 2024 al 31,4% di quest’anno. Milano – Primo giorno diin Corso Vittorio EmanueleL’influenza del cambiamento climatico nelle abitudini d’acquistoIl 55% ha modificato le abitudini di acquisto a seguito del cambiamento climatico: dato confermato dal 77,6% delle imprese che segnalano un ritardo nell’inizio della domanda di abbigliamento invernale.