Rifiuti Calabria 35 mln danno erariale

9.56 La Corte dei conti per lacontesta undi oltre 35 mln per l'appalto di un termovalorizzatore nel 2000 e centri stoccaggio del sistema di smaltimentoNord Citati un avvocato e un dirigente della Regione. Opera non avviata per un contenzioso tra la Gestione commissariale e la società che aveva avuto l'appalto. La parte pubblica era stata condannata a pagare una grande somma,ma in appello c'era stata la sospensione. La Regione, tuttavia, aveva fatto scadere i termini per la riassunzione in giudizio.