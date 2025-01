Bergamonews.it - “Res in Luce”: al Bosco Incantato del parco Res di Fino del Monte superati i 2 mila 500 visitatori

Leggi su Bergamonews.it

C’è tempoal 6 gennaio per ammirare la mostra luminosonica “Res in”, il suggestivo itinerario che si snoda attraverso 15metri quadrati nelRes adel, creando straordinari e magici intrecci di natura ed arte e che al 31 dicembre ha superato i 2500. Luci, colori, atmosfere, immagini e suggestioni rendono questa installazione artistica un’attrazione per grandi e piccini, offrendo spazi scenografici e sonori in cui immergersi per un’esperienza unica.E lo dimostra il successo di pubblico: inaugurata il 7 dicembre scorso, in pochi giorni – è stata aperta nei week-end del 7-8 dicembre e del 13-15 dicembre e solo dal 20 dicembre è aperta in modo continuativo – ha fatto registrare un’affluenza di oltre 2e 500. Del resto l’impegno per questo evento da parte dei titolari della società Res è stato davvero notevole: “Con “Res in” accendiamo la magia del Natale: non vogliamo soltanto illuminare il, ma dare energia a un senso di appartenenza e meraviglia nelle persone”, spiega Norma Scandella, Ceo di Sinergia Spa, main partner dell’iniziativa.