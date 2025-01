Puntomagazine.it - Qualiano: rifiuti non raccolti in Via Benedetto croce e Via Aldo Moro

: la segnalazione di un cittadino attraverso tre fotografie mostra un quadro desolanteAncora una segnalazione dinon. Le foto inviate in redazione mostrano un quadro desolate di viae di via. Icampeggiano a terra e tale situazione aumenta il degrado di una città che, feste e festicciole a parte, è praticamente allo sbando. Sempre più sembra assumere le caratteristiche di una periferia a richio dove ognuno fa un po’ come gli pare., furti, abbandono illecito deie nonsono all’ordine del giorno. Siamo giiunti alle sparatorie con ferimenti di persone innocenti, solo dopo questi ultimi episodi una reazione dalla Casa Comunale.Fino ad oggi solo pavoneggiamenti inutili che non hanno portano a nulla.